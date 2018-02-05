Москва, 5 февраля, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Во всех происшествиях на Украине виновен не Кремль, а «немощные руки Киева». Об этом написал в своем микроблоге председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

kundl Коктейль Молотова

По его словам, все поджоги, взрывы, покушения на Украине списываются на «кремлевскую руку». Однако источник проблем стоит искать не в Москве, а в самом Киеве.

«Это немощные руки Киева», — написал Пушков в Twitter.

Так сенатор ответил на обвинения вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, усмотревшего заинтересованность Москвы в инциденте в Закарпатье.

Утром 4 февраля неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде. Бутылка с зажигательной смесью не попала внутрь здания, а лишь повредила остекление, передавал телеканал «112 Украина».

Действия нападавших осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Атаку на здание союза венгров он назвал в своем микроблоге «позорным путем».

Кириленко заявил, что Кремль напрямую заинтересован в обострении отношений Украины с Польшей и Венгрией. Бутылку с зажигательной смесью в Ужгороде «держала кремлёвская рука», написал он в своем Twitter.

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