Москва, 5 февраля, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Военнослужащие и спецтехника выведены на улицы Москвы для борьбы со снежными заносами. Такое решение принял командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

uknowgayle Снегопад

К очистке от снега улиц и дорог приступили около ста военнослужащих, два грейдера и универсальная дорожная машина. За помощью к военным ранее обратились главы Калининского района столицы и Красногорского муниципального округа Московской области.

Отмечается, что личный состав и спецтехника выделены из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. Двухчасовая готовность объявлена для сводных отрядов в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также для соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейший снегопад обрушился на Московский регион 3 февраля. Столицу в буквальном смысле засыпает снегом — меньше чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром.

4 февраля в аэропортах Москвы было отменено более 140 рейсов. По последним данным, от последствий снегопада пострадали пять человек. Обрыв линии электропередачи из-за падения дерева стал причиной гибели одного человека.

Ожидается, что снег прекратит идти утром 5 февраля. МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре, снежных заносах и гололедице в утренние часы.

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