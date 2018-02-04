Москва, 4 февраля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Снег и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до утра 5 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице со ссылкой на ФГБУ «Центральное УГМС».

Mos.ru Непогода в Москве

«В ближайшие 2−3 часа с сохранением до утра 5 февраля местами в г. Москве ожидается снег, местами метель; усиление ветра северной четверти с порывами 12−17 метров в секунду, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

Представители главного управления МЧС по Москве обратились к жителям и гостям столицы с просьбой по необходимости исключить нахождение под слабоукрепленными конструкциями и деревьями.

«По возможности переждите непогоду в капитальном строении, — говорится в сообщении. — Без необходимости не выходите на улицу и не выезжайте на автотранспорте».

Напомним, 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что число пострадавших в результате сильного снегопада в Москве возросло до пяти человек.

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