Москва, 4 февраля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда (CAS) прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Олимпийские кольца

По ее словам, можно рассуждать о необходимости реформ, в особенности после того, как МОК не согласился с решением CAS о российских спортсменах. Однако в этом случае, отмечает Матвиенко, следует подумать о реформировании и других структур.

«Совершенно естественно подумать о реформировании и WADA, да и самого МОК, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур, — говорит Матвиенко. — Ведь это — явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций».

4 февраля президент МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что CAS надо бы реформировать. По его словам, МОК крайне разочарован решением суда по 28 российским атлетам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля CAS рассмотрел апелляции российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от ОИ. Отстранения 28 спортсменов аннулировали. Еще для 11 спортсменов CAS смягчил наказание — они смогут участвовать в ОИ, но пропустят Игры в Южной Корее.

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