Москва, 4 февраля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Число отменённых и задержанных рейсов в аэропортах Москвы превысило 130. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание» за сегодня, 4 февраля.

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

Так, в аэропорту «Домодедово» задержаны 47 рейсов, отменены — 23.

В аэропорту «Шереметьево» задержан 61 рейс.

Во «Внуково» задержаны шесть рейсов, отменены четыре.

В Москве вторые сутки продолжается сильнейший снегопад. Город буквально засыпает снегом — менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Ожидается что за два дня выпадет более одной февральской нормы осадков.

Снегопад сопровождается сильным ветром, порывы которого достигают 20 м/с.