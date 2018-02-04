В столичных аэропортах задержаны и отменены более 140 рейсов
Москва, 4 февраля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Число отменённых и задержанных рейсов в аэропортах Москвы превысило 130. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание» за сегодня, 4 февраля.
Александр Маркин
Перрон международного аэропорта Домодедово
Так, в аэропорту «Домодедово» задержаны 47 рейсов, отменены — 23.
В аэропорту «Шереметьево» задержан 61 рейс.
Во «Внуково» задержаны шесть рейсов, отменены четыре.
В Москве вторые сутки продолжается сильнейший снегопад. Город буквально засыпает снегом — менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Ожидается что за два дня выпадет более одной февральской нормы осадков.
Снегопад сопровождается сильным ветром, порывы которого достигают 20 м/с.