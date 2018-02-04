Москва, 4 февраля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате сильного снегопада в Москве возросло до пяти человек. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — написал Собянин.

Ранее столичный градоначальник сообщил, что из-за снегопада в Москве погиб один человек. Он погиб в результате падения дерева на линию электропередачи и её последующего обрыва.

Напомним, сильнейший снегопад начался в Москве накануне и завершится только к утру 5 февраля. За два дня на город выпадет месячная норма осадков.