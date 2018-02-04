Лозанна, Швейцария, 4 февраля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) надо бы реформировать. Об этом он заявил сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции.

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

Бах заявил, что МОК крайне разочарован решением CAS по 28 российским атлетам. Дело в том, что CAS отменил решение МОК о пожизненной дисквалификации 28 российских атлетов, а также замене пожизненной дисквалификации на частичную для 11 российских атлетов.

«Это решение — большое разочарование и неожиданность для нас. Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. МОК полностью не удовлетворен решением CAS», — заявил Бах.

В связи с этим президент МОК ставит вопрос о необходимости реформы CAS. Бах отметил, что реформировать надо хотя бы систему управления Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что CAS предметно рассмотрел апелляции 42 российских спортсменов, которые не согласны с решением МОК об их пожизненной дисквалификации. Комитет решил дисквалифицировать их без каких-либо реальных оснований и доказательств использования ими допинга.

Суд рассматривал материалы, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК собрали на этих спортсменов в своих «докладах», на основании которых и были приняты решения о дисквалификации. В отношении 28 российских спортсменов CAS вынес решение об отмене дисквалификации, так как никаких реальных доказательств употребления допинга этими спортсменами нет.

Ещё 11 спортсменам CAS заменил пожизненную дисквалификацию на частичную — им нельзя будет участвовать в XXIII зимних Олимпийских играх, но в последующих играх — можно.

Решение CAS ставит вопрос о профессиональной пригодности членов МОК и WADA, чего явно боится Бах, который пытается поставить под сомнение авторитет CAS.