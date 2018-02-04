Москва, 4 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Галина Жолонковская Ветер

Сообщается, что ветер усилится до 15−20 м/с. Кроме того, продолжится сильный, местами очень сильный снегопад. Снег будет мокрым, что приведен к его налипанию на проводах и деревьях. На дорогах — гололёд.

Подобная погода наблюдается не только в Москве, но и в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях.

МЧС предупреждает о значительном затруднении движения транспорта и напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и сохранении достаточной дистанции между автомобилями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве второй день продолжается сильнейший снегопад. Менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Ожидается, что вторая половина выпадет сегодня. Снегопад завершится только к утру 5 февраля.