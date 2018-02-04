Пекин, 4 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. На химическом заводе, расположенном в китайской провинции Шаньдун на востоке страны, произошел взрыв. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

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По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ещё шесть получили ранения.

После инцидента правоохранительные органы задержали владельца завода.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.