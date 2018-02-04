Москва, 4 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. В столичных аэропортах из-за сильнейшего снегопада сегодня, 4 февраля, отменены или задержаны свыше 90 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

A.Savin Аэропорт Шереметьево, Терминал С

В аэропорту «Внуково» задержаны девять рейсов.

В «Шереметьево» задержаны вылеты 48 рейсов.

В «Домодедово» задержали 18 рейсов.

Кроме того, в аэропорту «Шереметьво» полностью отменены 17 вылетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на Московский регион обрушился сильнейший снегопад, который продолжается до сих пор.