Москва, 4 февраля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли авиаудар по району в сирийской провинции Идлиб, где был сбит российский штурмовик Су-25. Об этом накануне, 3 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru ВКС РФ

Напомним, штурмовик Су-25 ВКС России совершал плановый облет зоны деэскалации «Идлиб», находящейся в одноименной сирийской провинции, которую до сих пор контролируют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самолет был атакован с земли с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел катапультироваться и приземлился в районе, который контролируется террористами. Там он погиб в неравном бою с террористами.

«Лётчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщает российское военное ведомство.

Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя джихадистская террористическая группировка «Тахрир аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Reuters.

Минобороны РФ позднее сообщило, что по тому району, из которого была выпущена ракета, сбившая Су-25, был нанесен массированный авиаудар высокоточным оружием. Разведка перехватила переговоры боевиков, согласно которым, в результате этого авиаудара погибли более 30 террористов.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — сообщает Минобороны РФ.