Лондон, 4 февраля, 2018, 03:36 — ИА Регнум. От состоятельных иностранцев, владеющих активами в Великобритании, потребуют объяснить происхождение своих средств. Это коснется и российских олигархов, рассказал в интервью The Times замминистра внутренних дел Соединенного Королества Бен Уоллес.

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В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)

По словам Уоллеса, власти намерены положить конец использованию Великобритании в качестве площадки и убежища для преступников и коррумпированных политиков. До таких людей и их активов доберутся, жизнь им сильно усложнят, заверил дипломат.

Олигархам придется объяснить «роскошный образ жизни» в Лондоне, подчеркнул Уоллес. Он добавил, что хочет привлечь внимание общественности к богатым выходцам из России, жизнь которых показана в криминальном англо-американском телесериале «МакМафия».

По оценкам правительства страны, каждый год в Великобритании отмывается почти $90 млрд. Проверкам подвергнутся инвесторы из РФ, КНР и ближневосточных стран, которые, например, приобрели в Лондоне недвижимость на миллиарды фунтов стерлингов.

Напомним, в марте 2017 года британская The Guardian рассказала о преступной схеме по отмыванию средств, получившей название «Всемирная прачечная» (Global Laundromat). Отмечалось, что через 17 крупнейших британских банков прошли около $740 млн из России.

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