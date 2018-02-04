Москва, 4 февраля, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Обрушившийся 3 февраля на Москву снегопад стал самым мощным за весь период наблюдений за погодой. Об этом сообщают специалисты метеобюро Москвы и области, передает RT.

Vyacheslav Argenberg Заснеженная Москва

По данным на 21:00, базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала 14 мм осадков, выпавших в течение суток. Прежний рекорд для 3 февраля был отмечен в 1957 году — тогда в столице выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды.

Синоптики отмечают, что снегопад продлится до утра 5 февраля. Ранее Гидрометцентр объявил штормовом предупреждение на 4−5 февраля в связи с приходом в регион мощного циклона.

В МЧС жителей Москвы и области предупредили о неблагоприятной погоде, которая ожидается 4 февраля. По данным синоптиков, в течение суток возможен снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель.

На дорогах местами возможна гололедица и снежные заносы. Порывы ветра северной четверти усилятся до 13−18 м/с.

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