Москва, 3 февраля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Информация о том, что в сирийской провинции Идлиб был сбит российский самолет Су-25, соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным военного ведомства, катапультировавшийся пилот воздушного судна, сбитого из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), погиб при столкновении с членами незаконных вооруженных формирований.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на севере Сирии неподалеку от города Идлиб сбит военный самолет.

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