Дамаск, 3 февраля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Военный самолет сбит на севере Сирии неподалеку от города Идлиб. Об этом сообщил в субботу, 3 февраля, спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Pxhere.com Ракета Земля-Воздух

По предварительным данным, пилот воздушного судна, сбитого ракетой класса «земля-воздух», успел катапультироваться.

Кому принадлежал военный самолет, пока не известно.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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