Военный самолет сбит в Сирии
Дамаск, 3 февраля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Военный самолет сбит на севере Сирии неподалеку от города Идлиб. Об этом сообщил в субботу, 3 февраля, спутниковый телеканал Sky News Arabia.
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Ракета Земля-Воздух
По предварительным данным, пилот воздушного судна, сбитого ракетой класса «земля-воздух», успел катапультироваться.
Кому принадлежал военный самолет, пока не известно.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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