Москва, 3 февраля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Новая ядерная доктрина, обнародованная 2 февраля в США, вызвала глубокое разочарование у Москвы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках».

В российском ведомстве подчеркнули, что такой подход не имеет ничего общего с реальным положением дел. Военная доктрина РФ ограничивает возможность использования ядерного оружия сугубо оборонительными сценариями, отметили в МИД РФ.

«Документ (ядерная доктрина США) перенасыщен разного рода антироссийскими клише, начиная от надуманных упреков в «агрессивном поведении» и всевозможных «вмешательствах» и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в «нарушениях» целого списка договорённостей в области контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля США представили свою новую ядерную доктрину, в которой делается упор на модернизацию традиционной ядерной триады, а также на развитие тактического и сверхмалого ядерного оружия.

РФ и Китай названы в доктрине основными противниками США, причем в документе говорится, что Москва сделала ставку на возможность удара широким спектром тактического ядерного оружия, которое рассчитывает по возможности применить первой.

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