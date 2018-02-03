Москва, 3 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Новая ядерная доктрина США для главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва выглядит как попытка Штатов оправдать собственную агрессивность.

Introversion.co.uk Игра о ядерной войне Defcon-5

В новой американской ядерной доктрине главными потенциальными угрозами, помимо России, называются Китай, Иран и КНДР. Пентагон намерен направить усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также заниматься модернизацией и развитием своей «ядерной триады». Вашингтон подвергает сомнению право России на самооборону в критических для существования государства условиях.

Сенатор обратил внимание на то, что вариантов применения ядерного оружия становится еще больше — включая некие «чрезвычайные обстоятельства», не обязательно военные, а явно возрастающая роль тактического оружия делает использование немирного атома еще более вероятным.

«Документ изобилует огульными обвинениями и не особо утруждает себя доказательствами: кругом, мол, вооруженные до зубов враги, которые нарушают все возможные международные договоры, неукоснительно соблюдаемые одной Америкой; врагов нужно срочно упреждать и вооружаться самим», — отметил Косачев в соцсети.

Причем, указал сенатор, в документе тематике контроля над вооружениями и разоружения отводится лишь сугубо символическое место в конце, в отличие от аналогичных документов при прежних администрациях.

«Поэтому при всей обильной риторике про сдерживание и защиту особых сомнений нет — доктрина активно агрессивная, воинственная и не особо рассчитанная на диалог в ядерной сфере. Что, конечно, не воодушевляет», — заявил он.

«Но работать придётся с тем что есть. Ибо задача сохранить все базовые соглашения в ядерной сфере остается, и уже хорошо, что «Обзор» их упоминает в качестве важных и нужных. От этого и надо отталкиваться, стараясь не дать США нарушить их под очередными демагогическими предлогами», — добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД России заявил, что новая ядерная доктрина США вызвала у Москвы глубокое разочарование, поскольку она несет конфронтационный заряд и антироссийскую направленность.