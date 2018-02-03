Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Петербурге поддержали развитие волонтерского движения митинг-концертом в центре города 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие состоялось на Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте и собрало несколько тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры Петербурга на митинге

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг-концерт «Россия в моем сердце!» в Санкт-Петербурге

Напомним, по указу президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

У ступеней концертного зала установили сцену, к которой стеклись толпы горожан. Среди них были замечены флаги Общероссийского народного фронта, волонтерских движений, а также некоторых партий — «Единой России» и «Справедливой России».

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия»

Митинг в рамках всероссийской акции «Россия в моем сердце» организовали по инициативе общественных и добровольческих организаций Санкт-Петербурга, входящих в Совет по добровольчеству. Участникам акции раздавали воздушные шары и флаги, они скандировали «Россия — давай» и бурно приветствовали выходящих на сцену.

Митинг-концерт собрал и молодых, и пожилых петербуржцев, многие из которых являются членами различных волонтерских движений. На ступенях концертного зала аплодировали выступавшим и пританцовывали члены «Фонда Доноров», «Волонтеры-медики», участники движения «Волонтеры Победы», «Серебряные» волонтеры», а также волонтеры предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники митинга

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Самыми юными участниками стали представители Всероссийского движения школьников, которые готовили собственные репортажи с места событий и, кажется, веселились больше всех.

«Сегодня тысячи людей собираются по двум поводам. Спорт и добровольчество. Волонтеры год назад обратились к президенту за поддержкой. Он, как и всегда, своё обещание сдержал и подписал постановление о Годе добровольца», — заявил с трибуны депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Организаторы не стали утомлять собравшихся долгими речами, и после коротких выступлений перед зрителями уже выступали акробаты и музыкальные коллективы. Основную часть программы заняла поп-группа 23:45, которая исполнила как свои композиции, так и каверы на песни зарубежных исполнителей.

Концерт продлился около часа, завершившись песней группы «Самоцветы» «Всё, что в жизни есть у меня».

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга ИА REGNUM сообщили, что в митинге-концерте, по предварительной оценке, приняли участие около 10 тысяч человек.