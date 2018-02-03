Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Делегация Украины в Организации Объединённых Наций вновь выступила с абсурдным заявлением, в котором требует «реформировать» Совет Безопасности, в частности, особое внимание при такой «реформе» предлагается уделить применению права вето. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Во время заседания в Нью-Йорке украинская делегация потребовала уделить особое внимание таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности.

В заявлении украинской делегации сказано, что Украина и другие члены Совбеза ООН в течение последних двух лет якобы стали свидетелями наличия «институционных недостатков» Совета Безопасности.

Украинская сторона пояснила, что существование права вето в Совбезе, по мнению Киева, означает, что одна делегация «может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми».

Утверждается, что в последние годы слишком много случаев «подобных злоупотреблений правом вето».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы может лишиться своего права вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по вопросу введения миротворцев ООН в Донбасс, если она будет признана стороной конфликта в регионе на уровне СБ.