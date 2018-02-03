Пекин, 3 февраля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Запуск железной дороги Баку — Тбилиси — Карс превратил Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в приоритетный для Китая вариант транспортировки грузов в Европу, говорится в отчете «Китайская инициатива «Пояса и пути»: внутренние риски» Global risk insights (занимается анализом политических рисков).

Согласно отчету, объемы железнодорожного транзита грузов через Россию имеют ограниченное пространство для роста, в то время как перспективы роста для Транскаспийского маршрута Китая намного более радужные.

«Недавний запуск железной дороги Баку — Тбилиси — Карс на Южном Кавказе сделал железнодорожные перевозки через Казахстан и Туркменистан гораздо более привлекательными. Расширяющиеся железнодорожные связи Ирана с Южным Кавказом и Центральной Азией также создадут возможности для торговли. Объем железнодорожной транспортировки из Китая через Казахстан в Европу достиг 102 тысяч контейнеров к началу ноября 2017 года. Текущие планы нацелены на то, чтобы к 2020 году достигнуть двух миллионов контейнеров», — говорится в отчете, который цитирует Тренд.

Авторы отчета считают, что открытие БТК, несомненно, поможет увеличить объемы транзитного оборота, и предлагают провести оценку того, насколько реально достижима цель в два миллиона контейнеров.

«Во-первых, рост транзитных перевозок должен быть сначала оценен с точки зрения экспортного оборота Китая с Южным Кавказом и Турцией, поскольку маршрут является мультимодальным. Например, Китай стал ведущим импортером в Турцию (2,1 миллиарда долларов США в течение 2017 года по состоянию на конец ноября). По состоянию на сентябрь, торговый оборот с Грузией в 2017 году составлял 640 миллионов долларов, притом, что Тбилиси надеется довести годовой оборот до миллиарда долларов, благодаря соглашению о свободной торговле. Остается еще работа по увеличению оборота между государствами на ТМТМ», — говорится в отчете.

В нем отмечается, что расширение мощностей необходимо, учитывая растущую нагрузку на железнодорожную систему России.

«Азербайджан ожидает, что первоначальная мощность БТК составит 5−6,5 миллиона тонн грузов, а в дальнейшем она вырастет до 17,5 миллиона тонн. Поэтому железная дорога БТК сделала ТМТМ предпочтительным вариантом для Китая для грузоперевозок в Европу», — сказано в отчете.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает из Китая, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию или Украину — в Европу.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.