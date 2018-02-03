Москва, 3 февраля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Новая американская ядерная доктрина серьезно усиливает конфронтационную составляющую во внешней политике США, делая упор не на взаимодействие с Россией в этой сфере вооружений, а на соперничество с ней. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич.

Пуск баллистической ракеты с американской подводной лодки

Пентагон накануне опубликовал новую ядерную доктрину, в которой называется условие применения ядерного оружия. Как отмечают американские военные, США могут прибегнуть к ядерному оружию только в «чрезвычайных обстоятельствах». Речь идет о защите жизненно важных интересов страны и ее союзников.

«Нельзя не видеть, что опубликованный документ изрядно насыщен «идеологическими впрыскиваниями», пытающимися выставить Россию главным виновником модернизации ядерных сил США», — отметил сенатор.

Причем явно сознательно смешиваются два понятия — «безопасность» и «доминирование» США, указал он.

«Если называть вещи своими именами, новая американская ядерная стратегия — это своего рода реакция на меняющуюся ситуацию в мире, что ставит под сомнение сам принцип доминирования какой-либо державы. События на Корейском полуострове показали, что США не могут чувствовать своего полного превосходства даже в противостоянии с КНДР», — рассуждает Клинцевич.

Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу, отметил Клинцевич.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — отметил парламентарий.

По мнению сенатора, «о каких-то деталях ответа России на американскую доктрину говорить сейчас не имеет смысла, но ничего принципиально нового для нас не произошло».

США представили свою новую ядерную доктрину, в ней делается упор на модернизацию традиционной ядерной триады, а также на развитие тактического и сверхмалого ядерного оружия. Россия и Китай названы в доктрине основными противниками США, причем в документе говорится, что Москва сделала ставку на возможность удара широким спектром тактического ядерного оружия, которое рассчитывает по возможности применить первой.