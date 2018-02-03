Оттава, 3 февраля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) очень обеспокоено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии пожизненной дисквалификации с 28 российских спортсменов, которые ранее были навсегда отстранены Международным олимпийским комитетом от Олимпиад. Соответствующее заявление выпустила накануне, 2 февраля, пресс-служба WADA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский удар

«Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов», — сказано в сообщении.

WADA считает, что решение CAS вызовет «тревогу и разочарование» среди спортсменов других стран. Кроме того, агентство всячески поддерживает решение МОК тщательно проанализировать решение CAS и изучить возможность оспорить его в Федеральном суде Швейцарии.

Также WADA указывает, что частичное отклонение апелляций 11 российских атлетов, которым CAS запретил участвовать в нынешних XXIII зимних Олимпийских играх, но разрешил участвовать в последующих, на самом деле свидетельствует, что выводы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмидта, «расследовавшей системные манипуляции с допингом в России», были якобы верны.

«Подробно эти манипуляции были отражены в докладах независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена», — утверждается в сообщении WADA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA и МОК состряпали два «доклада», в которых Россия обвиняется в создании «государственной допинговой системы» и утверждается, что практически все российские спортсмены систематически употребляли допинг. Оба доклада вообще не содержат никакой доказательной базы и основаны на голословных утверждениях, слухах и недостоверной информации из западных СМИ.

Тем не менее, на основании этих докладов против российских спортсменов были развернуты настоящие репрессии и травля. МОК полностью отстранил российскую сборную от Олимпийских игр, пожизненно дисквалифицировал лучших российских атлетов, а над теми спортсменами, которых до Игр все же допустили, основательно поиздевался.

Всего МОК пожизненно дисквалифицировал 43 российских атлета, а также аннулировал из результаты на Играх-2014. 42 из этих атлетов подали апелляции на решение МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение по 30 апелляциям было объявлено 1 февраля.

В отношении 28 российских спортсменов решение МОК признано совершенно безосновательными и отменено. В отношении 11 атлетов CAS решил, что их дисквалификация на Игры в Пхенчхане сохраняется, но в последующих Олимпиадах они могут участвовать. Ещё три апелляции CAS пока не рассмотрел.

В CAS подчеркнули, что судьи не рассматривали вопрос возможных манипуляций с допинг-пробами в Сочи, а просто взяли конкретные дела конкретных спортсменов и подробно рассмотрели все обвинения и доказательную базу к ним, которые им предъявляют МОК и WADA. На основании этого и были вынесены решения.

Решение CAS ставит под сомнение профессиональную пригодность руководства и сотрудников как WADA, так и МОК.