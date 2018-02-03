Вашингтон, 3 февраля, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Негативный образ России, транслируемый в новой ядерной доктрине Пентагона, является попыткой оправдать военные расходы Вашингтона, сообщил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Военные расходы

Комментируя публикацию новой ядерной доктрины, в которой Россия, Китай, Северная Корея перечислены как страны, представляющие собой угрозу, в частности в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), посол заявил:

«Еще одна проблема заключается в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице Российской Федерации».

Антонов сказал, что Вашингтон мечтает «влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс». Речь идет о крупных расходах, оцениваемых в триллионы долларов.

«С позиции российского дипломата скажу, что с нами вряд ли надо говорить с позиции силы, вряд ли надо с нами говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», — отметил Антонов.

Напомним, новая ядерная доктрина США была опубликована 2 февраля. В документе, в частности, сказано:

«Однако Северная Корея, Китай и Россия представляют уникальные и сложные угрозы нашим союзникам и интересам в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп, комментируя новую доктрину, заявил:

«В течение последних десяти лет, несмотря на попытки США снизить роль и арсенал ядерного оружия, другие ядерные державы наращивали свой арсенал, увеличивали значение ядерного оружия в своих стратегиях безопасности, а также — в ряде случаев — продолжали развивать новые ядерные возможности, чтобы угрожать другим народам».