Вашингтон, 3 февраля, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Публикация докладной записки Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США — это не повод к утрате доверия к сотрудникам Минюста США, заявил американский министр юстиции Джефф Сешнс, сообщает Reuters.

U.S. Navy Джефф Сешнс

Комментируя публикацию инициированного президентом США документа, в котором говорится, что высокопоставленные сотрудники ФБР и американского Минюста допустили неправомерные действия в ходе расследования о «вмешательстве» РФ в президентские выборы, Сешнс заявил о своем «полном доверии сотрудникам министерства — как к мужчинам, так и к женщинам».

Также министр заверил, что направит «соответствующим отделам министерства юстиции всю информацию», поступающую из Конгресса США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладной записке Конгресса говорится, что ряд высокопоставленных служащих ФБР и американского Минюста допустили грубые нарушения при расследовании дела о «вмешательстве» России в электоральный процесс 2016 года в США.

Инициатором явился американский президент Дональд Трамп, назвавший нарушения позором:

«Но я думаю, что происходящее в стране — это позор».