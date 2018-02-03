Вашингтон, 3 февраля, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР и американского Минюста высокого ранга допустили неправомерные действия в ходе расследования о «вмешательстве» России в президентские выборы США, говорится в опубликованной Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса докладной записке, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Записка опубликована 2 февраля по инициативе американского президента Дональда Трампа.

Комментируя ее публикацию, Девин Нуньес, глава комитета по разведке Палаты представителей, сказал, что все данные в документе демонстрируют «серьезные нарушения общественного доверия» со стороны ФБР. По его мнению, ФБР и Минюст США пора реформировать.

Напомним, ранее Трамп заявил, что собирается рассекретить документ, в котором ФБР обвиняется в нарушениях при ведении расследования о «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

«Документ был отправлен в Конгресс, он рассекречен, и Конгресс сделает то, что они собираются сделать», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что «происходящее — это позор». В соцсети американский лидер сообщал также:

«Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев. Это было бы немыслимо еще недавно».

При этом он подчеркнул, что рядовые сотрудники бюро - это «прекрасные люди».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января американская телекомпания Fox News привела данные источников, согласно которым бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб стал фигурантом внутреннего расследования, проводимого американским министерством юстиции.

В отношении чиновника проводится расследование по подозрению в политической ангажированности. Оказывается, генеральный инспектор американского Минюста Майкл Хоровиц давно ведет расследование в отношении ряда сотрудников бюро.

Источники телеканала предположили, что Маккейб подал прошение об отставке именно в преддверии выхода записки.