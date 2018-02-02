Вашингтон, 3 февраля, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Россия, Китай и Северная Корея перечислены «через запятую» в новой ядерной доктрине Пентагона как «уникальные и сложные угрозы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

U.S. Air Force Флаг США

В новой доктрине говорится, что Вашингтон считает непоколебимыми обязательства перед своими союзниками и партнерами в АТР. По мнению США, ситуация с партнерством в АТР подобна той, которая существует в Европейском союзе: нужно быть сплоченными и «обеспечивать доверие» в регионе.

«Однако Северная Корея, Китай и Россия представляют уникальные и сложные угрозы нашим союзникам и интересам в регионе», — говорится в документе.

Отметим, что Пхеньян, по данным Пентагона, провел с 2006 года шесть ядерных испытаний. В документе отмечается, что северокорейские ядерщики «продолжают производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия».

Северная Корея, как считают в Пентагоне, «представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу США, их союзникам и партнерам».

Напомним, новая ядерная доктрина Пентагона вышла в свет 2 февраля 2018 года. Вашингтон принимает на себя обязанность способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению его количества в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель американского министра обороны Патрик Шэнахан заявил, что США могут применить ядерное оружие в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизненно важным интересам США, а также их союзников и партнеров. Речь не обязательно может идти о ядерном нападении «врага».

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