Вашингтон, 2 февраля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Власти США проинформировали российскую сторону о содержании своей новой ядерной доктрины ещё до её обнародования. Об этом сообщила на брифинге 2 февраля и.о. помощника госсекретаря США Анита Фридт.

Nicolas Raymond Ядерное оружие

В этой связи она отметила, что между Москвой и Вашингтоном продолжается диалог по обеспечению стратегической стабильности, и в настоящее время стороны согласовывают дату нового раунда переговоров по данному вопросу.

Напомним, Пентагон сегодня опубликовал ядерную доктрину США, в которой говорится о ядерной угрозе, исходящей от России, Китая и Северной Кореи.

Также в документе говорится о том, что ядерный ответ США может последовать за неядерным нападением.

И.о. помощника госсекретаря США при этом не согласилась с мнением о том, что новая доктрина Вашингтона является «российскоцентричной». Внимание в этом документе «ни коим образом не направлено исключительно на Россию», в доктрине упомянуты также Китай и КНДР, отметила Фридт.