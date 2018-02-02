Вашингтон, 2 февраля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар в «чрезвычайных обстоятельствах», в число которых входит неядерная атака на США или их союзников, заявил замглавы Пентагона Патрик Шэнахан.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

Кроме того, США могут рассматривать вопрос применения ядерного оружия для защиты своих «жизненно важных интересов».

«Ядерная доктрина США предусматривает рассмотрение вопроса о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизненно важным интересам США, а также их союзников и партнеров», — сказал Патрик Шэнахан.

При этом замглавы Пентагона пояснил, что «доктрина проясняет, что «чрезвычайные обстоятельства» включают в себя и крупные неядерные атаки».

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон 2 февраля опубликовал ядерную доктрину США, в которой Соединенные Штаты принимают на себя обязанность способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению его количества в мире. Кроме того, в опубликованном документе сообщается о ядерной угрозе, исходящей от России, Китая и КНДР.

Подчеркивается, что особую угрозу Россия, Китай и Северная Корея несут интересам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.