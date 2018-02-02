Вашингтон, 2 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. На мировом рынке смартфонов по итогам 2017 года впервые зафиксировано незначительное сокращение продаж, говорится в докладе исследовательской компании IDC.

Смартфоны

По предварительным подсчетам компании, в минувшем году было продано 1,47 млн смартфонов, что на 0,1% меньше чем годом ранее.

При этом сообщается, что наибольшее снижение показателя продаж было зафиксировано в последние три месяца года, когда обычно наблюдается их рост в связи с праздниками.

По оценкам IDC, за последний квартал 2017 года в мире было продано 403,5 млн смартфонов, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом отмечается, что многие из потребителей не стали гоняться за дорогими флагманскими моделями ведущих производителей, а ограничились покупкой подешевевших предыдущих моделей или бюджетными вариантами.

Наибольшее сокращение продаж, как отмечается, зафиксировано на крупнейших мировых рынках — в Китае и США.