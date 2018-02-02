Санкт-Петербург, 2 февраля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки в матче ¼ финала женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018.

si.robi Дарья Касаткина

Встреча, продолжавшаяся 1 час 50 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу Касаткиной.

В полуфинале Касаткина встретится с представительней Франции Кристиной Младенович, которая обыграла чешскую теннисистку Катержину Синякову.

Напомним, женский теннисный турнир в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy 2018 проходит с 29 января по 4 февраля.

St. Petersburg Ladies Trophy 2018. ¼ финала.

Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 7:6 (7:2), 6:3.

Читайте также: Квитова разгромила Остапенко на турнире в Санкт-Петербурге