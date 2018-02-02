Астана, 2 февраля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Через морской порт Южная Озереевка в Краснодарском крае международный каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе 2018 года отгрузил 4,848 млн тонн нефти, что на 16% больше, чем в январе 2017 года, сообщили 1 февраля в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В течение месяца было отгружено 46 танкеров. В компании отметили, что в связи с плохими погодными условиями три танкера не были отгружены — их погрузку перенесли на февраль.

КТК является оператором магистрального трубопровода Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км. По данному трубопроводу экспортируется более 66% казахстанской нефти.

Акционерами консорциума являются российские компании Транснефть и КТК Компани, у которых консолидировано 24% и 7% акций соответственно. Две казахстанские компании владеют 20,75% акций. Крупным акционерам также являются Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15% и LUKARCO B.V. — 12,5%. Еще пять компаний имеют менее 10% акций.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2017 года генеральный директор КТК Николай Горбань дал прогноз отгрузки нефти по итогам 2017 года. По его оценке, консорциум намерен был отгрузить 55 млн тонн нефти. В 2017 году трубопровод был модернизирован для отправки нефти с месторождений Кашаган и Тенгиз.