Абакан, 4 февраля, 2018, 02:47 — ИА Регнум. 24,6 млрд рублей составил госдолг Хакасии, это достаточная причина для беспокойства, учитывая, что данная сумма превышает 130% от собственных доходов региона. Поэтому слухи, которые бродят по социальным сетям, в том числе и с подачи депутатов горсовета Красноярска, могут иметь под собой почву. Только вот, как это часто бывает со слухами, данные из разных источников друг другу противоречат, а логика их не вполне убедительна.

Свинья-копилка

Прочить в губернаторы Хакасии представителя ЛДПР Сергея Натарова в преддверии президентских выборов вряд ли соответствует действительности, зачем ломать сложившийся между партией власти и оппозиционными ЛДПР и КПРФ баланс? Это, скорее всего, понимают и в самой ЛДПР, судя по словам координатора красноярского регионального отделения Семена Сендерского. На фоне развернувшихся обсуждений позиция руководства республики выглядит попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Можно ли верить обещаниям главы региона Виктора Зимина и его сотрудников, заявляющих о том, что Хакасия в 2018 году преодолеет финансовые проблемы и «выйдет в плюс»?

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