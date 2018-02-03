Варшава, 4 февраля, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Действительно, в несуразных версиях недостатка не было как сразу после катастрофы, так и до сих пор. Находятся «эксперты», заявляющие о бомбе, подложенной в самолет Качиньского. По этому поводу даже российский президент высказался соответствующим образом:

В кабине самолёта

«Не было никаких взрывов. Это всё изучено экспертами и с польской стороны, и с российской. Внимательным самым образом изучено всё происходившее внутри самолета, когда в кабину вошел некто, сказал, что пилотам садиться нельзя», — подчеркнул Владимир Путин.

На этом фоне даже версия о «русских боевых магах», воздействовавших на польский самолет, не кажется чрезмерно дикой. Но истинная причина, по мнению серьезных специалистов — психологов, инженеров и опытных пилотов — может заключаться в бездумном апргейде, улучшении систем контроля высоты и скорости польского борта №1. Такого рода улучшения были способны дать на выходе противоречивую информацию, вынуждая пилотов действовать наобум, да еще и в условиях сниженной видимости. Как следует из заключения проводивших расследования специалистов межгосударственного авиационного комитета, «все системы самолёта до столкновения с землёй работали нормально; из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чём экипаж был извещён».

Но конфликт данных заставил принять решение, которое в момент посадки не соответствовало реальности, окружавшей самолет. Что конкретно послужило причиной такого решения, читайте в статье: Во что польские инженеры превратили самолет Качиньского?