Санкт-Петербург, 2 февраля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Новый Яхтенный мост, на который ради Чемпионата мира по футболу, по утверждению петербургского правительства, «скинулись» местные строители, стал причиной денежного спора между двумя крупнейшими компаниями, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Яхтенный мост

ЗАО «Пилон», которое фактически проводило работы, заявляет, что ОАО «Метрострой» якобы не доплатило из положенных по соглашению 1,5 млрд рублей около 285 млн рублей.

Для того, чтобы в качестве меценатского проекта построить для города Яхтенный мост, была создана специальная ассоциация «Открытое пространство», куда вошли компании, на чьи деньги велась стройка — «Метрострой», «Пилон», «АБЗ-Дорстрой», «ВАД» и «ПО «Возрождение». Теперь ассоциация готова подать иск к «Метрострою», потому что из-за отсутствующих 285 млн рублей теперь якобы не может рассчитаться с «Пилоном» как основным подрядчиком.

Однако в «Метрострое» считают, что, исходя из предварительных расчетов, перечисленной суммы вполне хватило на постройку моста, и теперь «Пилон» фактически пытается получить прибыль с благотворительного проекта.

«Мы ждем пересчета, подтверждения фактических затрат. Как только поймем, что есть недостача, внесем вопрос о дополнительной выплате на рассмотрение собрания акционеров. Но это произойдет не раньше мая. По предварительным данным, которые у нас есть, средств, которые были перечислены, было достаточно, чтоб построить мост. То есть все, что мы будем перечислять сейчас, будет считаться прибылью «Пилона», — сообщили ИА REGNUM в «Метрострое».

Официальная претензия уже поступила в их адрес. При этом, по словам представителя компании, ЗАО «Пилон» со своей стороны все еще не перевел полагающуюся сумму — 426 млн рублей — на счета «Открытого пространства».

«Сам «Пилон» не внес свою часть, но сами себе они претензий не предъявляют», — отметили в «Метрострое».

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Яхтенный мост соединил Приморский район и новый стадион на Крестовском острове. Он обошелся в 2 млрд рублей и был необходим из-за требований FIFA, но денег в бюджете на переправу не оказалось. Тогда, по словам вице-губернатора Игоря Албина, городские строительные компании решили подарить мост городу. Его ввели в эксплуатацию 16 июня 2017 года.

Отметим, это уже не первый курьез, связанный с финансовой стороной проекта. Летом ассоциация «Открытое пространство» подала заявку на президентский грант на конкурс в сфере «Развитие институтов гражданского общества», чтобы оплатить мост, который к тому моменту уже был построен. Строителям отказали. Позднее компании-члены ассоциации заявили, что о подобных инициативах ничего не знали.