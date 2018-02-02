Казань, 2 февраля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии рассмотрел иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» с требованием банкротства бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина. Сумма претензий превысила 16,79 млн рублей, 2 февраля 2018 года суд утвердил план реструктуризации долгов гражданина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан 1 августа 2017 года, но его рассмотрение несколько раз откладывалось.

«Представитель заявителя не явился, не представил затребованные судом доказательства. Представитель должника представил часть затребованных судом доказательств, в т.ч. об имуществе должника. Отзыв не представил. Наличие задолженности перед заявителем не оспаривает. Суд считает необходимым отложить судебное разбирательство в связи с необходимостью представления доказательств, установленных Законом о банкротстве», — отмечалось в декабрьском определении суда об отложении.

За время с момента подачи иска до его рассмотрения произошло много событий. В частности, экс-банкира по ходатайству следователя в конце января 2018 года перевели из СИЗО под домашний арест, смягчив меру пресечения. Свой шаг следователь объяснил тем, что обвиняемый признал вину по четырём из 21 эпизода и сотрудничал со следствием. Прокуратура Татарии планирует обжаловать изменение меры пресечения.

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2 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ рассмотрел иск о личном банкротстве банкира и принял определение о плане реструктуризации долгов гражданина. Эти меры являются реабилитационной процедурой для восстановления платёжеспособности гражданина и погашения его долгов перед кредиторами. Такой план может быть подготовлен самим ответчиком, кредиторами или же уполномоченным на то органом.

План принимается только если у гражданина есть источник дохода, нет неснятой или непогашенной судимости по экономическому преступлению, а также если банкротом его не объявляли в течение пяти лет до подачи плана.

Подробности определения суда в отношении Роберта Мусина пока неизвестны.

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