Анадырь, 3 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Внесенная США и Россией совместная нота в Международную морскую организацию содержит договоренность об организации системы судоходства в Беринговом проливе и Беринговом море. Оба государства согласились установить в Беринговом проливе и на подходах к нему двухсторонние судоходные пути, по которым смогут беспрепятственно проходить суда под флагом любого государства. Такая схема, говорится в документе, уменьшит риски столкновения и позволит снизить экологические риски. Почему эта нота подана именно сейчас, пишет автор ИА REGNUM Алексей Шимберг.

NASA Берингов пролив. Вид из космоса

Правовой статус Берингова пролива не определен в рамках специальной международной конвенции, но и США, и Россия склонны считать его проливом, который используется для международного судоходства. Сотрудничество между Россией и США в Арктике, в том числе в районе Берингова пролива, выгодно для обоих участников и обусловлено не только экономическим фактором, но и климатическими изменениями, которые ведут к росту числа судов на СМП или в Северо-Западном проходе (только за период навигации 2014−2015 годов через залив прошло более 50 тысяч транзитных судов). Однако есть и ряд других причин, прямо не названных в тексте документа.

Есть мнение, что внесение этой ноты именно сейчас связано с развитием СПГ в Арктике, однако стоит принимать в расчет, что сейчас США как раз ищут новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, и оказывать дополнительные преференции для них им нет нужны, — особенно с учетом того, что СПГ пойдет с Аляски не раньше, чем через пять лет, и если бы он был причиной ноты, то с ней можно было бы подождать до этого срока. Но остается Конвенция ООН по морскому праву, не подписанная Штатами, а значит, целый ряд вопросов требует дополнительного решения.

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