Токио, 3 февраля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Исторически недоверие между Китаем и Японией выглядит вполне обоснованно. Возможен ли успех на пути нынешних китайско-японских инициатив по улучшению отношений, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

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Огромный вред отношениям Японии со своими соседями наносит нежелание японских политиков признавать всю глубину преступлений, совершенных японских милитаризмом в ХХ веке. Там, где события нельзя скрыть, их роль стараются преуменьшить. Яркий пример тому — то, как рассматривают в официальном Токио оккупацию Китая в 1931—1945 годах. По утверждению китайской стороны, только с 1937 по 1945 год было уничтожено японской армией 30 миллионов китайцев. И вот такое преступление японские официальные лица до сих пор называют «инцидентом», да еще и «спровоцированным китайской стороной».

Послевоенный период японско-китайских отношений также ознаменовался неприятием Японией Китайской Народной Республики. Только ссора, разгоревшаяся между Мао Цзэдуном и Никитой Хрущевым, приведшая к обострению отношений между СССР и КНР, позволила США, а вслед за ними и Японии, поучаствовать в «перетягивании» Китая на свою сторону. Этот опыт конца 60-х — 70-х годов нынешнее американское и японское руководство было бы не прочь использовать и в розыгрыше антироссийской карты в современной политической игре. Но выстроить отношения между Японией и Китаем — задача не из легких.

Какие шаги предпринимаются на данный момент, читайте в статье: За шесть лет у власти Синдзо Абэ так и не провёл саммит с Си Цзиньпином

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