Москва, 2 февраля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Мощнейший удар погодная стихия уже нанесла по странам Скандинавии, а в ближайшее время центр погодной аномалии перенесется в Москву, сообщает 2 февраля пресс-служба сервиса «Фобос».

Алексей Саврасов. Зима. 1887

"Удар стихии по столице России может оказаться феноменальным. Всего за одно воскресенье в мегаполисе может выпасть почти полная февральская норма осадков», — говорится в сообщении.

Таким образом, месячная норма снега может «превзойти» рекорд, зафиксированный в феврале 1966 года, а нехарактерный для конца зимы катаклизм станет первым за последние 100 лет, подчеркивают синоптики.

Читайте также: На Москву движется сильнейший снегопад: выпадет до 50 см осадков

Отмечается, что устроивший хаос на севере Европы циклон коснется не только Москвы. Днем ранее он пронесется над Киевом и в результате накроет несколько регионов в центре Русской равнины.

«Вторжение этого циклона принесет поистине рекордные осадки в регион. Зона ненастья протянется от отрогов Полярного Урала до побережья Чёрного моря. А в Московской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Тверской областях местами за сутки может выпасть более 30 мм», — говорится в сообщении.

В соответствии с прогнозом центра «Фобос», температура воздуха в Москве 4 февраля понизится до — 6° и продолжит снижаться в понедельник, 5 февраля.