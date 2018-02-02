Москва, 2 февраля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В России нелегально обналичивать средства стало нерентабельно, об этом заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече представителей ЦБ с банкирами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

C 2013 года, по данным заместителя председателя Банка России, комиссия за незаконное обналичивание выросла с 1—3% до 17%. Это связано с ужесточением контроля и действиями регулятора.

«17% за обналичивание. Это нерентабельный рынок», — цитирует слова Скобелкина сайт banki.ru.

По словам банкира, подпитка теневой экономики «обналом» в настоящее время осуществляется посредством махинаций с наличными деньгами в неорганизованных торговых сетях, на рынках, в крупных сетевых магазинах. Однако, по словам представителя регулятора, с этими каналами ЦБ «также ведёт работу».

Как сообщало 22 января ИА REGNUM, в Челябинске будет разбираться в суде уголовное дело в отношении четырех граждан, подозреваемых в нелегальной «обналичке» 18 млн рублей.

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По сведениям полицейских, группа из четырех человек обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и пункту «а» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

Обвиняемые в совершении правонарушений использовали реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц для обналичивания средств.