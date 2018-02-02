Москва, 2 февраля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Курс валютной пары RUR/USD на торгах 2 февраля скорректировался после технического отскока и снова совершает колебания в диапазоне 56,50−57 с небольшим повышением стоимости отечественной валюты. Рубль к выходным немного ослаб, марафон по его укреплению был очень длинным, но силы расти еще есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Сергей Федоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«После публикации «кремлевского доклада» инвесторы снова бросились на покупку рублевых госбумаг. 31 января Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на сумму 30 млрд руб. Спрос превысил предложение более чем в три раза», — напомнил Фёдоров.

Так, на первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ с погашением в 2024 г. на 15 млрд руб. Доходность по цене отсечения — 7,12% годовых, а спрос — 68,317 млрд руб. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с погашением в 2033 г. также на 15 млрд руб. Доходность уже предлагалась выше — 7,52% годовых, а общий спрос — 40,012 млрд руб.

«Что интересно, покупка облигаций идет с довольно небольшой ставкой доходности, что говорит о явном доверии к российской экономике. Валютные колебания всегда отпугивали инвесторов со всего мира, но теперь, когда инфляция может зафиксироваться на уровне европейских уровней — до 2,5%, понятно желание закупиться впрок», — пояснил эксперт.

Участники рынка ждут 2−5 февраля дополнительной информации из «закрытой» части «кремлевского доклада» о возможных новых санкциях США, касающихся иностранных и российских физических и юридических лиц, в том числе размещения российского госдолга по будущим выпускам.

«Старые выпуски США трогать опасаются по простой причине — эффект запрета или изъятия куда больше ударит по другой стране, размещающей свой госдолг по всему миру, иногда и в принудительном порядке.

Название этой страны все знают — это и есть сами США, а также их такие же успешные сателлиты. Нарушение стабильности на этом рынке ударит по госдолгу США на порядки сильнее, поэтому там вынуждены делать грозное лицо и продолжать педалировать тему санкций», — отметил Федоров.

Если посмотреть на структуру ограничений, то можно заметить, что санкции больше всего бьют по ЕС, причем со стороны России (мы — инструмент) и США. Время «свободного рынка» явно закончилось и наступают старые добрые протекционистские меры в пользу национальных правительств.

«Отечественная валюта будет держать сегодня уровень до 56,50 рубля за доллар и около 69,50 рубля за евро. Рубль слабо впечатлили санкции, зарубежный бизнес также относится к политикам, как к неизбежному злу, поэтому ожидается слабое укрепление отечественной валюты», — высказал свое мнение эксперт.

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