Москва, 2 февраля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Вскоре российские покупатели смогут приобрести бюджетные варианты автомобилей Mitsubishi Outlander, завод «ПСМА Рус» начал производство двух новых переднеприводных моделей, об этом 1 февраля сообщил портал «Автовзгляд».

Drive.ru Mitsubishi

Вариант комплектации Invite можно купить за 1 млн 579 тыс. 990 рублей, Intense+ — за 1 млн 699 тыс. 990 рублей. За эти деньги покупатель получит под капотом мотор мощностью 146 л.с., в паре с ним идет вариатор.

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Руководитель компании «ММС Рус» Наоя Накамура отметил, что модель создана специально для тех, кто не нуждается в полноприводном автомобиле.

Таким образом, тем, кто хотел приобрести Outlander, но колебался из-за цены, которую диктует полноприводная комплектация, компания предоставила более привлекательный и доступный вариант.

Напомним, Mitsubishi Outlander представляет собой компакт-кроссовер, модель выпускается автопроизводителем с 2001 года, до начала продаж в США машина носила название Airtrek.

На текущий момент компания выпустила три поколения модели, последняя версия впервые была представлена в октябре 2011 года на мотор-шоу в Женеве.