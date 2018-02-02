Стэнфорд, США, 2 февраля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Учёные из США разработали новый метод иммунотерапии, с помощью которого они смогли устранить раковые опухоли у мышей. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Alexas_Fotos Мышь

Учёные из Стэнфордского университета провели эксперименты на мышах, страдающих, от неизлечимого метастазного рака, внедрив им небольшое количество иммуностимулирующих препаратов в злокачественные ткани.

В опухолевую ткань осуществляется инъекция короткого участка ДНК — нуклеотида CpG. Благодаря ему усиливается синтез белка ОХ40, который находится на поверхности иммунных клеток — Т-лимфоцитов. Кроме того, в злокачественную ткань внедряется антитело, связывающееся с ОХ40. Оно помогает «настроить» лимфоциты, находящиеся внутри опухоли, на борьбу с ней.

В результате были получены Т-клетки, которые борются только со злокачественной тканью. Впоследствии они могут покинуть опухоль и попасть в другие участки тела, распознавая возможные метастазы.

Отмечается, что у мышей, благодаря инъекции вызвала произошло уменьшение не только той раковой опухоли, на которую было направлено лечение, но и других новообразований.

Учёные считают, что подобная иммуннотерапия имеет большие клинические перспективы. Они планируют доказать её работоспособность в ходе первых клинических опытов на добровольцах, которые могут начаться в ближайшие годы.

Читайте также: Учёные получили молекулу, заставляющую раковые клетки самоуничтожаться