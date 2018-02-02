Москва, 2 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Банк России со 2 февраля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Так, лицензии лишились кредитная организация «ПартнерКапиталБанк» и «Расчетно-кредитный банк».

Решение принято в связи с тем, что «ПартнерКапиталБанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность «Расчетно-кредитного банка» в течение двух лет (2016−2017 гг.) была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Отмечается, что Центробанк РФ неоднократно применял в отношении «ПартнерКапиталБанка» и «Расчетно-кредитного банка» меры надзорного реагирования.

Однако руководство банков не предприняло действенных мер по нормализации работы кредитных учреждений.

В обоих банках назначены временные администрации.

По величине активов «ПартнерКапиталБанк» занимал 469 место в банковской системе РФ, «Расчетно-кредитный банк» — 184-е место.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Центробанк РФ лишил лицензии два банка: «Стар Альянс» (г. Москва) и «АлтайБизнес-Банк» (г. Барнаул).

Напомним, за 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков. За последние четыре года отозваны лицензии у 359 российских банков.

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