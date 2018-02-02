ЦБ отозвал лицензию у московского «Расчетно-кредитного банка»
Москва, 2 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Банк России со 2 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетно-кредитный банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Решение принято в связи с тем, что вследствие неэффективности функционировавшей в банка системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, деятельность «Расчетно-кредитного банка» в течение двух лет (2016−2017 гг.) была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Это создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк России неоднократно применял в отношении ООО «РКБ» меры надзорного реагирования.
Между тем, руководители «Расчетно-кредитного банка» не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности.
В банке назначена временная администрация.
По величине активов «Расчетно-кредитный банк» занимал 184 место в банковской системе Российской Федерации.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у одной кредитной организации — «ПартнерКапиталБанк» (г. Москва),
Напомним, в январе 2018 года Центробанк РФ лишил лицензии два банка: «Стар Альянс» (г. Москва) и «АлтайБизнес-Банк» (г. Барнаул).
За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков. За последние четыре года отозваны лицензии у 359 российских банков.
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