Вашингтон, 2 февраля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Страны Латинской Америки, в которых политический режим так и не стал достаточно демократическим, испытывают зависимость от России и Китая, заявил 1 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед пятидневным визитом эти страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерссон

Как ожидается, в ближайшие дни Тиллерсон посетит Аргентину, Бразилию, Чили и Перу — страны — партнеры Китая в Латинской Америке. Пятидневное турне госсекретаря завершится визитом в Колумбию, Ямайку и Мексику.

Во время поездки Тиллерсон намерен договориться с правительствами о повышении эффективности борьбы против коррупции, а также содействию торговле с Соединенными Штатами. Установившиеся торговые связи с Китаем, по его мнению, наносят ущерб перечисленным странам.

«Хотя эта торговля принесла пользу, недобросовестная практика торговли, используемая многими китайцами, также нанесла ущерб реальному сектору этих стран, вызвав безработицу и снизив заработную плату для рабочих. Латинской Америке не нужна новая имперская власть», — заявил Тиллерсон.

Растущее влияние России в регионе также вызывает тревогу у представителя США. По словам Тиллерсона, правительства стран Латинской Америки приняли основополагающие ценности, которые разделяет Вашингтон, но они якобы подвергаются негативному воздействию со стороны Москвы.

Россия «продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям», — пояснил Тиллерсон.

По словам госсекретаря, Китай и Россия являются «хищниками», которые начали распространять влияние на другое полушарие, и за него латиноамериканским партнерам США придется заплатить высокую цену.

Ранее представитель госдепа США заявил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на власти Венесуэлы, пока в Боливарианской республике не восстановят «демократический порядок».