Москва, 2 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В Якутии на трубке «Юбилейная» (компания «Алроса») найдены два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата, говорится в сообщении добывающей компании.

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Камни были добыты в январе 2018 года на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината. Алмазы крупные, массой 97,92 карата и 85,62 карата, они прозрачные с желтоватым оттенком и небольшими включениями.

Уточняется, что камни имеют форму октаэдра. Размер алмаза массой 97,92 карата — 26×17×21 миллиметров, второго камня массой 85,62 карата — 27,89×27,20×27,14 миллиметров.

В компании пояснили, что такие крупные камни (массой более 50 карат), встречаются крайне редко, а в целом алмазы специальных размеров (свыше 10,8 карата) составляют довольно небольшую долю в добыче — около 0,6%.

Как правило их продают на аукционах. Обработают камни на гранильном подразделении «Бриллианты Алроса».

Ранее сообщалось, что в рамках Международной алмазной недели в Израиле (IDWI) «Алроса» выставит на аукцион 117 лотов ювелирного качества общей массой 1905 карат. Мероприятие, которое организует Израильская алмазно-бриллиантовая биржа (IDE), пройдет 5−7 февраля 2018 года.

Вес самого крупного алмаза, который продаст компания, составляет 37,38 карата. Заявки на участие в торгах уже подали более 100 клиентов.