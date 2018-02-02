Москва, 2 февраля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 1 февраля открылись снижением по доллару и евро, а закрылись разнонаправленно. Доллар подешевел к рублю, евро — подорожал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль

К закрытию торговой сессии курс доллара снизился до 55,90 руб., перед этим прогулявшись к уровню 56,43 руб. Давление на рубль могли оказать заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, что ЦБ РФ на заседании 9 февраля может как взять паузу, так и ещё раз снизить ставку.

На торгах в Штатах доллар попал под давление. Локомотивами на Форекс выступили евро и фунт, которые подорожали к доллару за счет своих кросс-пар на позитивных новостях о переговорах по поводу Брекзита. В связи с этим в паре евро/рубль покупатели очень быстро восстановили потери и вышли в плюс.

Член Управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны заявил, что в текущей ситуации следует завершить программу покупки облигаций и к сентябрю по ней будет принято решение.

Дополнительно покупки рубля стимулировали повышение индекса RGBI и цен на нефть. Индекс повысился на 0.08%, до 143.25. Brent подорожал до $69,93 на фоне дешевеющего доллара и увеличения прогноза цен на неё банком Goldman Sachs.

Сегодня, 2 февраля, трейдеры на всех биржах ожидают данных с американского рынка труда. На курс рубля отчет оказывает слабое влияние, но зато сильное на доллар США.

Так как на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе, а индекс RGBI ежедневно обновляет свои максимумы, можно предположить, что курс рубля удержит свои позиции против американской валюты и останется торговаться около уровня 56 рублей. Курс евро будет стремиться подняться до 70,50 рубля.

Напомним, 1 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 28 коп. (-0,51%), до 55,92 руб., курс евро повысился на 18 коп. (+0,26%), до 69,98 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-14,8%), евро/рубль — 331,5 млн евро (-6,96%).

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