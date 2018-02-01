Москва, 2 февраля, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Концерты украинского музыканта Захара Мая в московских и петербургских ночных клубах не состоятся, сообщается в социальной сети «В Контакте». На странице петербургского клуба «Цоколь» в соцсети сообщается:

Светлана Май Захар Май

«Вынуждены сообщить, что концерт Захара Мая, запланированный на 14 февраля, отменен».

В клубе пояснили, что позиция его администрации не всегда совпадает с мнениями авторов того или иного контента. Кроме того, у «Цоколя» нет ресурсов «мониторить личные аккаунты артистов с целью выявления их политических взглядов, оставаясь площадкой для выступлений и не более того».

«Это, однако, не отменяет того, что мы также как и многие из Вас, считаем неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая, опубликованные на днях в СМИ и вызвавшие широкий общественный резонанс, — говорится в сообщении. — Во избежание провокаций, разжигания ненависти и обеспечения безопасности мы вынуждены отменить данное мероприятие».

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», на российском телевидении показали репортаж, в котором говорилось: «артист-русофоб приехал с гастролями в Россию».