Москва, 2 февраля, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Приговор Никите Белых, бывшему губернатору Кировской области, возможно, будет обжалован, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых после вынесения приговора

«Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения, — говорится в сообщении. — В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решен в установленный законом срок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима решением Пресненского суда (Москва) от 1 февраля 2018 года. Также бывшему чиновнику назначен штраф в размере 48 млн рублей.

Согласно приговору, Белых лишился права три года занимать должности в госучреждениях.

Задержание Белых было проведено 24 июня 2016 года в Москве при его попытке получить взятку в размере €100 тыс.

Деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) губернатор должен был получить «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

Кроме того, за эти деньги, как предполагалось, губернатор должен был обеспечить общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности на территории Кировской области».