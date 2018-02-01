Тифарити, 2 февраля, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Фронт ПОЛИСАРИО направил письмо канадской сельскохозяйственной компании Nutrien Ltd, в котором предупредили о незаконности её деятельности по импорту фосфатов, добываемых на оккупированной Марокко территории Западной Сахары, передаёт 1 февраля Sahara Press Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг САДР

В письме указывается, что деятельность компании идёт вразрез с «многочисленными решениями международного правосудия, в том числе Международного суда ООН, Европейского суда, Верховного суда Великобритании и Верховного суда ЮАР, которые заключили, что Марокко не обладает суверенитетом над Западной Сахарой и потому не имеет права эксплуатировать её ресурсы».

Фронт ПОЛИСАРИО также напоминает, что народ Западной Сахары не получает никаких экономических выгод от незаконной эксплуатации его природных богатств и выступает «против хозяйственной деятельности компаний, участвующих в грабеже ресурсов».

Вместе с тем Фронт ПОЛИСАРИО выражает готовность к проведению встреч с компанией Nutrien Ltd для обсуждения не только проблемы добычи ресурсов на оккупированной территории, но и возможностей для её будущего сотрудничества с Западной Сахарой.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) уже неоднократно выражали протест против незаконной эксплуатации и экспорта фосфатов с её территорий, которые с 1975 года находятся под контролем вооружённых сил Марокко.

Так, за 2016 год, согласно докладу правительства САДР, Марокко заработало на незаконном экспорте фосфатов $167,8 млн, объём поставок составил 1,4 млн тонн.

В декабре 2016 года Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав её суверенитет на оккупированных территориях. Вышло отдельное постановление суда, в котором говорилось о недопустимости поставок в Евросоюз товаров из зоны западно-сахарского конфликта.